La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta iniziando a prendere forma. Tra addii e conferme… Le prime indiscrezioni.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti e pare che una nota ex Velina di Striscia la notizia abbia sostenuto un provino con gli autori.

Si tratta di Miriana Trevisan che come rivelato settimane addietro da TV Blog avrebbe avuto un colloquio con la produzione. Al momento però, dinanzi all’assenza di prove, è stata la stessa showgirl a rivelare la verità.

GF Vip 6, ex star di Striscia la Notizia nel cast? La rivelazione

Ospite da Francesco Fredella, nella sua trasmissione radiofonica su RTL 102.5 News, Miriana Trevisan ha rivelato di aver sentito a sua volta tutte queste voci sul suo conto, ma di non aver ancora niente di concreto in mano per poter dire che sarà nel cast del GF Vip 6: “In realtà è vero che si vocifera però io non ho contratti alla mano, quindi non so”.

L’ex moglie di Pago ha poi confermato che qualora dovesse prendere parte alla prossima edizione del GF Vip, la sesta, si divertirebbe molto: “Io sono una curiosa, mi piace viaggiare, questo sarebbe un viaggio nel viaggio, quasi in una bolla. Mi divertirei tantissimo”. Poi schiettamente afferma: “Mi hanno detto ‘scegli tu, se lo vuoi fare siamo pronti”.