Filippo Bisciglia, colpo di scena inaspettato: sono tutti esterrefatti

Un colpo di scena inaspettato per Filippo Bisciglia, i fan sono senza parole e lodano il conduttore perché meritevole di quanto ottenuto

Dopo quattro puntate di trasmissione e tre coppie che hanno lasciato il viaggio attraverso i sentimenti di Temptation Island, Filippo Bisciglia e gli autori del programma riescono ancora a tenere vivo l’hype per catturare un’ottima fetta di telespettatori. Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.353.000 spettatori pari al 23% di share vincendo a mani basse la gara di ascolti di lunedì 19 luglio.

Per quel che riguarda le altri reti Mediaset, invece, Rete 4 ha raccolto davanti alla TV 881.000 spettatori con il 5.9% di share con il talk show di Nicola Porro, Quarta Repubblica, che ha visto ospite Matteo Salvini. Italia 1 ha catturato l’attenzione di 875.000 spettatori con il 5.4% di share con il programma in replica di Roberto Giacobbo Freedom – Oltre il Confine.

Tutti gli ascolti TV di lunedì 19 luglio

Su Rai 1 sono stati mandate in onda le repliche della fiction con Luisa Ranieri, La Vita Promessa che ha incuriosito ben 1.716.000 spettatori pari al 9.2% di share. Per quanto riguarda Rai 2, invece, sono in 1.351.000 gli spettatori, pari al 6.7% di share, ad aver seguito Hawaii Five-0.

Per concludere con i canali principali della TV, Rai 3 con la magistrale conduzione di Sigfrido Ranucci ha raccolto 1.504.000 spettatori pari ad uno share del 7.8% che hanno seguito Report.