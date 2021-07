Diletta Leotta e Can Yaman si stanno godendo la loro prima vacanza insieme da fidanzati: molto presto, però, potrebbero decidere di compiere un importante passo insieme e potrebbe esserci la loro prima intervista di coppia.

Sono passati ormai sette mesi da quando Can Yaman e Diletta Leotta sono stati avvistati insieme per la prima volta. Nonostante ci siano numerosi detrattori che sostengono che la coppia sia artificiale e costruita solo per ragioni di business, i due sembrano sempre più affiatati e si sono presentati alle rispettive famiglie.

Non sorprenderebbe, dunque, vedere la coppia dell’estate decidere di intraprendere un importante passo insieme. Ci sono state numerose indiscrezioni in passato, ma di fatto nessuno li ha mai sentiti parlare insieme. A settembre, però, potrebbe arrivare la loro prima intervista ufficiale da fidanzati.

Can Yaman e Diletta Leotta, ecco la proposta di Silvia Toffanin per un’intervista di coppia

Silvia Toffanin sarebbe attualmente al lavoro per preparare la prossima stagione televisiva. Il suo programma storico, “Verissimo“, non andrà più in onda solo il sabato pomeriggio su Canale 5, ma anche la domenica. Questo significa che il programma di Barbara D’Urso, “Domenica Live”, verrà definitivamente cancellato dal palinsesto.

La Toffanin, secondo Blasting News, sarebbe al lavoro per convincere Can Yaman e Diletta Leotta a rilasciare la loro prima intervista insieme. In passato, entrambi hanno già incontrato la presentatrice individualmente, ed hanno commentato positivamente l’esperienza. Saranno loro i protagonisti di una delle prime puntate di “Verissimo”?

Ecco uno spezzone dell’intervista realizzata da Silvia Toffanin a Can Yaman: