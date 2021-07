Calciomercato Juventus, scambio clamoroso: due stelle coinvolte! I fondi limitati stanno alimentando la fantasia dei dirigenti bianconeri

Massimiliano Allegri sta vivendo questi primi giorni di ritiro a Vinovo con la massima tranquillità. Il tecnico livornese è tornato alla base dopo due anni e sta studiando attentamente la rosa, leggermente modificata rispetto ai suoi tempi. Nedved e Cherubini si stanno guardando intorno per completare il gruppo in vista dell’inizio del campionato e della Champions League, grande obiettivo stagionale. Sicuramente bisognerà fare qualcosa a centrocampo e Locatelli resta il preferito, dopo il grande Europeo disputato con l’Italia. I 30 milioni messi sul piatto finora non sono sufficienti per il Sassuolo e bisognerà fare un’ulteriore sforzo per chiudere l’accordo. A quel punto ci si dedicherà interamente al colpo in attacco. Tutto dipende da Cristiano Ronaldo e dalle sue volontà. Il silenzio del portoghese fa discutere a Torino e la sensazione è che sia dettato esclusivamente dalla mancanza di alternative più che dalla reale convinzione di sposare il progetto bianconero. Eppure qualcosa si sta muovendo a Parigi e in queste ore si paventa un clamoroso scambio con il Psg.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due top player per Allegri: arriveranno ad agosto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, tradimento Koulibaly: è vicino ad una big

Calciomercato Juventus, scambio clamoroso: Icardi per Cristiano Ronaldo

Icardi non sta trovando lo spazio auspicato nemmeno in questo precampionato (In Francia la stagione partirà ad inizio agosto). La volontà dell’argentino sarebbe quella di tornare in Italia il prima possibile e non è un mistero come Torino sia la destinazione preferita. La trattativa clamorosa che si sta intavolando in questo momento riguarda lo scambio tra il numero 9 e Cristiano Ronaldo. Due big che potrebbero invertirsi i ruoli nel giro di qualche settimana. Nasser Al-Khelaifi non ha problemi nel coprire i 31 milioni di euro netti percepiti da CR7 e non vorrebbe un esborso per il cartellino. Da qui ecco l’idea dello scambio, sulla carta accettato da entrambi. Il fenomeno di Madeira ha capito che non c’è chance di poter tornare nè al Real Madrid nè al Manchester United. Per questo il Psg è l’opzione migliore sul piatto sia economicamente che tecnicamente. C’è un punto interrogativo però che riguarda l’uscita dalla Francia di un altro grande campione. Mbappè è l’indiziato numero uno per diventare la stella della campagna acquisti di Florentino Perez per una cifra di 150 milioni di euro. Se il colpo andasse a buon fine Pochettino potrebbe abbracciare Ronaldo, dando quindi il via libera a Mauro Icardi. I tifosi attendono con ansia.