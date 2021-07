Bianca Guaccero, grande sorpresa: “Stiamo per arrivare su Rai1” – VIDEO

Stagione televisiva ricca di impegni per Bianca Guaccero. Oltre a Detto Fatto in onda su Rai Due, l’attrice ritorna su Rai Uno con una fiction: tanta emozione

Si prospetta ricca di impegni la prossima stagione televisiva per Bianca Guaccero. La conduttrice dal prossimo autunno entrerà nelle case degli italiani con Detto Fatto e non solo. Difatti, l’attrice prenderà parte anche nel cast della nuova fiction di Rai Uno, Fino all’ultimo battito.

Tantissima emozione per la bellissima pugliese che in queste ore è tornata su Instagram con una Stories girata in sala montaggio. Queste le su parole: “Doppiaggio.. Stiamo per arrivare su Rai1“. La Guaccero ha poi pubblicato la foto di un frame dell’attesissima fiction che arriverà con sei puntate sul piccolo schermo nell’autunno 2021.

I protagonisti di ‘Fino all’ultimo battito’ sono Marco Bocci e Violante Placido. Questi ultimi saranno alle prese con la malattia cardiaca del figlio. Quanto a Bianca Guaccero, interpreterà un ruolo meno secondario.

Bianca Guaccero e gli impegni televisivi: stagione molto ricca per l’attrice e conduttrice

Per Bianca Guaccero questa sarà la quarta edizione al timone di Detto Fatto su Rai Due. Ma la grande emozione dell’attrice pugliese subentra con il ruolo che le è stato affidato nella nuova fiction in onda su Rai Uno. Fino all’ultimo battito vede la Guaccero tornare su un set dopo un lungo periodo di pausa dovuto anche alla pandemia da Covid-19.

Adesso, però, per la conduttrice è il momento di rilassarsi e godersi le vacanze estive. Difatti, a partire dal prossimo autunno Bianca dovrà essere molto carica per affrontare gli impegni lavorativi.