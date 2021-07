Antonella Clerici, la polemica con Heather Parisi: “Non è responsabilità”

Due volti storici della televisione italiana, Heather Parisi e Antonella Clerici, hanno avuto uno scontro riguardo la scelta di vaccinarsi contro il Covid. Scopri quali sono le due posizioni contrapposte delle conduttrici.

Molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno condividendo la foto del momento in cui si vanno a vaccinare contro il Covid, anche per invogliare i loro fan a fare altrettanto. Antonella Clerici e Heather Parisi sono state al centro di una polemica proprio riguardo le loro posizioni contrastanti riguardo il vaccino.

Antonellina ha pubblicato su Twitter sottolineando la necessità di vaccinarsi contro il Covid non per sè stessi, ma soprattutto per proteggere la comunità in cui si vive. E sottolinea: “La mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”. Dunque per la Clerici il vaccino è un atto dovuto e auspicabile.

Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero.Lo abbiamo fatto x il senso di responsabilita’ x la comunita’ piu’ fragile.Perche’ se non fosse x la scienza moriremmo a 30 anni, perche’ la mia liberta’ finisce dove comincia quella dell’altro — Antonella Clerici (@antoclerici) July 20, 2021

Heather Parisi la pensa diversamente da Antonella Clerici. Più volte attraverso i suoi canali social si è lamentata dell’impossibilità di continuare a viaggiare come succedeva ormai più di due anni fa. La soubrette è molto attiva sull’argomento, ed ha voluto rispondere anche al tweet della conduttrice di The Voice Senior.

Con un messaggio su Twitter, Heather Parisi invoca la fine dei ricatti morali. Sarebbe dunque ingiusto far sentire a disagio chi non vuole vaccinarsi contro il Covid. Al contrario di Antonella Clerici, Heather vede questa scelta come personale e non sociale. E conclude: “Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere il virus”.