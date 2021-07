Anticipazioni Una Vita, ritorno clamoroso: è una vecchia conoscenza

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere di un clamoroso ed inaspettato ritorno in scena

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che ad Acacias torna una vecchia conoscenza di Felicia, si tratta di Marcos Bacigalupe. Quest’ultimo assumerà un ruolo importante e metterà a repentaglio la quotidianità di molti personaggi della soap opera spagnola. In particolare, Felicia si trova in un momento particolare della sua vita, impegnata a controllare sua figlia Camino che decide di sposare Ildefonso. Tuttavia, mentre Emilio e Cinta vanno via da Acacias, Camino ha qualche difficoltà col suo matrimonio.

Intanto Felicia e Marcos hanno il loro primo scontro: il messicano fa sapere all’ex sarta del quartiere che vuole corteggiare Felicia, quest’ultima scopre che ha parlato con Susana e non prende molto bene la notizia. Dopo il battibecco, Felicia si rende conto di aver esagerato, ma intanto Marcos è scomparso.

Anticipazioni Una Vita, cos’accade ad Acacias

Felicia ritrova nella spazzatura un biglietto per un evento cui Marcos voleva andare insieme, ma quando lo cerca non lo trova e si vede costretta a chiedere una mano a Liberto. Quest’ultimo non fa in tempo a mettersi sulle sue tracce che Marcos torna, ma in compagnia di una donna che scatena le gelosie di Felicia.

La donna è una new entry della soap opera spagnola, non si tratta della fidanzata di Marcos, ma della figlia, Anabel. Quest’ultima farà subito amicizia con Camino ed Ildefonso, ma la complicità che si svilupperà aiuterà la prima a non soffrire per la lontananza di Maite.