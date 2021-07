Anticipazioni Un Posto Al Sole, terribile aggressione in scena: cosa succede

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole fanno sapere di una terribile aggressione per uno dei personaggi più amati della soap partenopea

Ancora tre settimane di puntate di Un Posto Al Sole separano i tantissimi telespettatori della soap opera partenopea dalla pausa estiva della stessa. Nel frattempo, gli autori hanno in serbo grandi sorprese e trame da stare col fiato sospeso per intere settimane.

A partire da lunedì 26 luglio, le anticipazioni di Un Posto Al Sole parlano di un’aggressione a Guido Del Bue mentre è in servizio come Polizia Municipale. Non appena la colluttazione con l’uomo ignoto ha fine, in suo soccorso arrivano Raffaele e Franco, ma il vigile urbano si rende conto che gli è stata rubata la pistola d’ordinanza.

Anticipazioni Un Posto Al Sole, ritorna Pietro Abbate

Pietro Abbate farà il suo ritorno alla soap opera per vendicarsi di quanto gli è accaduto. Roberto Ferri è molto turbato per la situazione di suo figlio e la possibile partenza per l’Inghilterra di Marina lo rende molto vulnerabile. È il momento giusto per la vendetta da parte dell’imprenditore? A soffrire della situazione di Filippo è anche Serena che si sente sempre più distante da suo marito. A sua volta, il Sartori non trova pace e dovrà presto fronteggiare un’emergenza insieme a suo padre. Marina sempre più sospettosa di quello che Fabrizio fa all’interno del suo pastificio, comincerà ad indagare.

Silvia incontrerà nuovamente Giancarlo – nonostante si fosse detta di smetterla – e questa volta penserà seriamente di parlarne con Michele. Patrizio e Clara prenderanno un’importantissima decisione che riguarda il loro rapporto.