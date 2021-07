Anticipazioni Temptation Island, reazione assurda dopo il bacio: accadrà nella quinta puntata

Le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island promettono forti emozioni tra le tre coppie rimaste all’Is Morus Relais

Al termine della quarta puntata del viaggio attraverso i sentimenti all’Is Morus Relais in Sardegna, tra gli spoiler è apparso chiaro un bacio tra Manuela ed il single Luciano. Dall’altro lato del villaggio, Stefano ha visto il video che vede protagonista la sua fidanzata ed il tentatore e afferma: “C’è stato pure il bacio”.

La reazione di Stefano Sirena è stata tutt’altro che pacata: andando via dalla spiaggia in compagnia di Alessio ha tirato un calcio ad una delle torce messe lì dalla produzione. Nonostante sia stato lui per primo ad approcciarsi in maniera diretta ed esplicita con le tentatrici del villaggio dei fidanzati, Stefano non ha voluto sapere ragioni e non ci ha più visto dopo il bacio tra Manuela e Luciano Punzo.

Anticipazioni Temptation Island, altro falò di confronto ed ultima puntata

Lunedì 26 e martedì 27 saranno gli ultimi due appuntamenti con Temptation Island per quest’edizione. Attualmente nel villaggio sono rimaste tre coppie: Manuela e Stefano, Alessio e Natascia e Jessica e Alessandro. Quest’ultima coppia potrebbe essere la prossima al falò: l’indizio schiacciante proviene proprio dal video in cui Stefano dà un calcio alla torcia in cui Alessandro sembra non apparire.

Mentre Jessica si è avvicinata in maniera evidente al single Davide, Alessandro ha messo da parte sé stesso ed ha cominciato a conoscere la tentatrice Carolina. Chi tra i due ha chiesto il confronto?