Amici 20, scontro tra Tancredi e Sangiovanni? Tutta la verità su quanto accaduto

Sembrava che tra Tancredi e Sangiovanni di Amici 20 ci fosse un po’ di astio, il figlio di Alberto Rajnoldi svela la verità

Tancredi reduce dall’esperienza di Amici 20 è in giro per l’Italia a promuoveretutti i suoi progetti passati e quelli che lo aspettano in futuro. Durante l’intervista a Radio Deejay, Tancredi è stato incalzato su una presunta competizione col compagno d’avventura Sangiovanni: i due, infatti, hanno titolato i loro due singoli con due città statunitensi, raccontandone una simile storia.

Certamente Malibu di Sangiovanni ha ottenuto più successo (61.305.000 ascolti su Spotify) rispetto a Las Vegas di Tancredi (26.527.000 ascolti su Spotify), ma ad ogni modo il figlio di Alberto Cantù Rajnoldi ha spiegato: “É un caso che entrambe le canzoni abbiano nomi dedicate a città americane. Tra di noi è tutto a posto, anche dopo Amici. Con i ragazzi si é instaurata una bella chimica”.

Amici 20, le parole di Tancredi sul suo percorso

Tancredi è arrivato tra i semifinalisti di Amici 20 insieme ad Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Giulia, Alessandro e Serena. Soltanto lui e Serena, alla fine, non sono riusciti a passare alla fase finale del programma. A proposito della sua esperienza del talent, il giovane cantante ha ammesso di aver sfruttato un vero e proprio trampolino di lancio che gli ha regalato tanto successo.

“La gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me è cambiato tutto, da zero a cento”.