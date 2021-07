Uruguay, dramma nel campionato di calcio: si è suicidato un calciatore

A sei mesi dalla scomparsa di Santiago Garcia, un calciatore militante nel campionato di calcio in Uruguay si è suicidato.

Il mondo del calcio in Uruguay è sotto choc. Si è suicidato Williams Martinez, difensore 38enne del Villa Teresa. Secondo quanto riportato dai media locale, l’uomo sarebbe stato trovato privo di vita nel proprio appartamento lo scorso sabato notte. Ancora non è chiaro il motivo che ha portato al folle gesto, ma alla base potrebbero esserci problemi personali o il suo difficile momento professionale.

Martinez aveva da poco iniziato quella che sarebbe probabilmente stata la sua ultima esperienza in campo. Sono immediatamente arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da parte dell’Auf, dei club di prima e seconda divisione e di molti ex compagni e colleghi. Negli anni ’90, Martinez ebbe anche l’onore di vestire la maglia della sua nazionale in occasione di un’amichevole contro l’Iran.

Uruguay, si è suicidato un calciatore: i numeri che preoccupano

📌 De acuerdo con la resolución de la MUFP, la cual solicita la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa como consecuencia del fallecimiento del jugador Williams Martinez, la Mesa Ejecutiva resuelve suspender los partidos pendientes de la 11a Etapa del Torneo Apertura. pic.twitter.com/jV6b8NiHPJ — Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) July 18, 2021

Si è suicidato Martinez, difensore 38enne del Villa Teresa (club della prima divisione in Uruguay). Preoccupano sempre di più i dati diffusi negli ultimi giorni dal Ministero della Salute nazionale. Nel 2020 si parla di ben 718 suicidi, pari a 40 ogni 100mila abitanti. Il mondo del calcio non è esente da tutto questo, anzi. Solamente sei mesi fa, la stessa sorte toccò a Santiago Garcia.

Ma ci sono stati casi anche in serie minori, tanto che la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionale ha lanciato un allarme sulla necessità di garantire supporto psicologico ai tesserati. La federazione ha intanto deciso di sospendere la giornata del campionato prevista nel weekend e ha ammesso il bisogno di un intervento rapido.