Uomini e Donne, la dichiarazione inaspettata: “Non mi manca più” – FOTO

Dopo la cocente delusione ricevuta dall’ex tronista Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne, Eugenia Rigotti non ha mai nascosto la sua sofferenza. In questi giorni, però, ha rilasciato ai suoi fan una dichiarazione inaspettata.

La rivalità fra Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto a Uomini e Donne per il tronista Massimiliano Mollicone ha appassionato molti spettatori. Nonostante la conduttrice Maria De Filippi abbia cercato più volte di far riflettere Eugenia riguardo le sue aspettative sull’amore e le vere intenzioni di lui, lei non aveva mai mollato.

Alla fine, malgrado l’intesa psicologica ed anche alcuni momenti intensi passati insieme, Massimiliano Mollicone aveva preferito Vanessa Spoto ad Eugenia Rigotti. Lei non ha mai nascosto di essere rimasta molto delusa, ed anche di aver sofferto per questa scelta. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, però, ha fatto un’affermazione importante.

Uomini e Donne, Eugenia Rigotti è davvero andata oltre?

Per Eugenia Rigotti, dopo la delusione ricevuta da Massimiliano Mollicone, le cose hanno iniziato ad andare sempre meglio. Sicuramente i fan se ne sono accorti, e le hanno chiesto conferme quando lei si è aperta a ricevere domande. Ovviamente, gli ammiratori le hanno chiesto se ha dimenticato Massimiliano.

La risposta di Eugenia è stata molto chiara: anche se inizialmente le mancava moltissimo, adesso lei sembra essersene fatta una ragione. Addirittura, si è dichiarata contenta che la relazione fra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto proceda a gonfie vele: “Auguro loro un amore che duri tutta la vita“. È veramente riuscita ad andare oltre?