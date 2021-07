L’ex tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, ha fatto una confessione.

Dal 23 febbraio scorso il nome di Samantha Curcio è diventato uno dei più cliccati sul web. L’ex tronista, succeduta sul trono a Sophie Codegoni (presunta nuova fiamma di Fabrizio Corona), è stata la prima tronista curvy del programma. Gran bella novità questa data l’abitudine di vedere come protagoniste ragazze atletiche e snelle: le cosiddette taglia 40.

La bella 30enne di Sapri che ha colpito oltre che per la sua bellezza anche per il suo carattere fumantino, aveva scelto di uscire dal programma con Alessio Ceniccola. La coppia sembrava felice e affiatata, ma qualcosa purtoppo è andato storto e i due si sono detti addio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, vecchia fiamma di Gemma Galgani nel cast? L’indiscrezione

Uomini e Donne, la coppia più amata si dice addio: il motivo

A rivelare che è arrivato l’addio è stata Samantha, seguita poi dal suo ex fidanzato Alessio Ceniccola. Lui ha dimostrato di essere rimasto amareggiato e deluso dalla decisione presa da lei prima di avere un confronto. Ma per quale motivo è finita? L’ex tronista ha accusato Alessio di aver preferito spendere le sue giornate in discoteche e divertimento, anziché raggiungerla. Ma non è tutto.

Samantha ha ricevuto alcune foto che ritraggono Alessio abbracciato a una sua amica. Queste prove hanno solo complicato la situazione, ma non rappresenterebbero l’unico vero motivo sulla rottura, bensì la goccia che ha fatto traboccare il vaso.