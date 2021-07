Uomini e Donne, colpo di scena lontano dalle telecamere: sono una coppia!

Un inaspettato colpo di scena a riflettori spenti, una coppia del dating show Uomini e Donne lo diventa de facto

C’erano state diverse segnalazioni nelle ultime settimane, ma poi a confermarlo sono stati stesso loro. Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone si sono raccontati ad Uomini e Donne Magazine, raccontano della loro vacanza in Sardegna a casa di lui. Il cavaliere ha voluto compiere un grande gesto per riuscire a stupire la dama del dating show e portarla tra le sue braccia. Il gesto di Luca è arrivato a seguito della consapevolezza raggiunta sui sentimenti provati per Elisabetta.

Il loro rapporto durante il dating show era abbastanza controverso, vari battibecchi ed un Luca piuttosto insicuro della conoscenza.

Uomini e Donne, le parole di Elisabetta sul rapporto con Luca

L’ex dama di Uomini e Donne, Elisabetta Simone era già certa dei suoi sentimenti, ma aspettava qualcosa dall’altro lato che è finalmente arrivato. La coppia ha passato magnifici giorni in Sardegna anche in compagnia degli amici del cavaliere: un passo in avanti molto importante per Luca che non ha mai concesso a nessuno di entrare a fondo nella sua vita.

Entrambi hanno svelato di sentirsi una coppia a tutti gli effetti, quindi è atteso il loro annuncio al rientro dalle vacanze in studio da Maria De Filippi. Nel frattempo, i due si godono ancora le vacanze in barca a vela.