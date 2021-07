Star in the star, protagonista di Mediaset in coppia con Ilary Blasi? Fan in delirio

Star in the star sta prendendo forma e a seguire Ilary Blasi ci sarà uno dei protagonisti di Mediaset più amati.

In autunno sul piccolo schermo tornano i vecchi programmi ma non solo. A settembre potrebbe partire un nuovo titolo d’intrattenimento per Canale 5, ovvero Star in the star. Il programma, che verrà condotto da Ilary Blasi, appare come un giusto mix fra Tale e Quale Show con l’elemento imitazione di un cantante e con anche l’elemento indagine, come un Indovina Chi dove il concorrente dovrà cercare di scoprire chi si cela dietro la maschera che renderà la celebrità irriconoscibile.

Ilary Blasi al timone di questo nuovo programma mentre la giuria del programma sarà composta da tre elementi. TVBlog ha reso noto solo il nome di due poco tempo fa, Marcella Bella – già vista in questo ruolo nello show di Rai1 Ora o mai più -, e del comico Andrea Pucci. Mentre nelle ultime ore è spuntato fuori il nome del terzo protagonista.

Star in the star, protagonista di Mediaset seguirà Ilary Blasi: fan in delirio

TV Blog ha reso noto che Nicola Savino, star di Mediaset in uscita da Le Iene – dove si dovrebbe compiere una rivoluzione in termini di conduzione – potrebbe essere il terzo membro della giuria di Star in the star.

L’ultima esperienza da conduttore in solitaria di un programma, escludendo gli ‘eventi’ L’Altro Festival e Balalaika, risale al 2018 con ’90 Special, che su Italia 1 non andò oltre la prima stagione. Nicola Savino dunque potrebbe riscattarsi e tornare ad essere protagonista all’interno del programma condotto da Ilary Blasi.