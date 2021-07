Serena Bortone sconvolta dal lutto improvviso: “Sono molto addolorata”

Un lutto improvviso che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e Serena Bortone ha voluto dare un ultimo saluto ad una persona speciale

È soltanto di ieri la notizia della scomparsa del regista Graham Vick e Serena Bortone con grande tristezza e malinconia ne ricorda la grandezza nel suo lavoro: “visionario, impegnato, ironico”. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha ammesso: “Sono molto addolorata per la scomparsa avvenuta a causa del Covid. Tra le ultime cose viste ricordo il Flauto Magico dello Sferisterio di Macerata. L’opera perde uno dei suoi migliori maestri, un uomo sorridente e cordiale”.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Grand Hotel, scoperta clamorosa e arresto: quante sorprese

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, colpo di scena lontano dalle telecamere: sono una coppia!

Non solo l’ennesima vittima del virus, ma anche e soprattutto un uomo che ha lasciato la sua impronta nel mondo dello spettacolo e pertanto non verrà dimenticato facilmente.

LEGGI ANCHE > > > Silvio Berlusconi, l’ultimo scatto scuote tutti: “È irriconoscibile” – FOTO

Serena Bortone ha condiviso la foto del regista britannico Graham Vick, scomparso prematuramente a 68 anni a causa delle complicanze da Covid-19. Vick ha lavorato spesso al Teatro alla Scala di Milano, oltre ad essere direttore artistico della Birmingham Opera Company che lui stesso ha fondato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Raffaella Carrà, splendido omaggio di un comune italiano: annuncio del sindaco

Il Teatro alla Scala ricorda Graham Vick con affetto e immensa commozione. https://t.co/cc5PmqNAcp

La Scala mourns the loss of Sir Graham Vick whom we will remember with deep affection and great admiration. https://t.co/p3AHMnrKkn pic.twitter.com/YAN1AflKem

— Teatro alla Scala (@teatroallascala) July 17, 2021