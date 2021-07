Royal Family, William e Kate stravolgono tutto: non era mai successo negli ultimi anni, ma la coppia potrebbe farlo presto

Sempre sotto i riflettori, sempre con gli occhi di milioni di curiosi che non si perdono nemmeno in momento della loro vita pubblica e privata. In fondo è destino che il futuro erede al trono d’Inghilterra sia vivisezionato per ogni cosa che fa, ma William e Kate sembrano aver deciso di dare un taglio a troppe attenzioni.

Giovedì prossimo, 22 luglio, George compirà 8 anni e come è sempre stato fino ad oggi tutti aspettano una foto ufficiale da parte della famiglia in occasione del compleanno. Questa volta però potrebbe non succedere perché i duchi di Cambridge sono furiosi per come è stato maltrattato il piccolo di casa in occasione della finale degli Europei di calcio a Londra.

Dopo la sconfitta dell’Inghilterra, George è diventato uno dei bersagli più facili di troll, meme e prese in giro sui social. Forse se Kate avesse acconsentito a fargli mettere la maglietta della Nazionale, e non giacca e cravatta uguali al padre, ci sarebbe stata più benevolenza. Invece è andata così e da una settimana per lui non c’è pace.

Così l’esperta reale Angela Levin ha avanzato l’ipotesi di un clamoroso boicottaggio da parte della Royal Family. Intervistata dal ‘Daily Mail’ ha avanzato l’ipotesi che i duchi di Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George. “Sono molto infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni”.

Royal Family, William e Kate stravolgono tutto: c’è una regola speciale per George

Ma questa non è l’unica novità in vista per George che per i prossimi quattro anni sarà tranquillo, ma poi dovrà cambiare abitudini. Il protocollo rigidissimo della Corona infatti prevede che gli eredi diretti al trono non possano mai viaggiare insieme sullo stesso volo, per preservare la successione in caso di disgrazia.

George al momento è il terzo in linea di successione al trono dopo suo nonno, il principe Carlo, e suo padre. Ecco perché quando compirà 12 anni, per lui scatterà il divieto di volare insieme al padre.

E anche se fino ad oggi i celebri genitori hanno cercato di dare ai tre figli una vita il più possibile normale ci sono regole che non possono essere trasgredite. Pare che George sia già stato informato, ma per sua fortuna è un pensiero che non può tormentarlo adesso.