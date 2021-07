Rai Due, nuovo programma tutto al femminile: conducono due star tra le più amate dai telespettatori italiani.

Paola Perego e Simona Ventura faranno coppia su Rai Due a partire dalla prossima stagione televisiva. Le due conduttrici saranno al timone di un nuovo programma domenicale: Citofonare Rai2. A rivelarlo sono state le dirette interessate nel programma radiofonico della Perego.

Questa ultima ha inoltre esordito dicendo che “è la prima volta nella Tv italiana che due donne conducono insieme un programma”. Simpaticamente l’ex di Stefano Bettarini ha aggiunto: “Voi citofonate.. se ci piacete vi facciamo entrare, altrimenti vi corchiamo di botte!”.

Ma nello specifico di che programma si tratta? Le due conduttrici, sempre nel corso della trasmissione radiofonica, hanno svelato altri dettagli incuriosendo gli ascoltatori. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su “Citofonare Rai2”.

Citofonare Rai2, arriva un nuovo programma domenicale con al timone Paola Perego e Simona Ventura: tutti i dettagli

Come abbiamo già anticipato, Citofonare Rai2 sarà un programma domenicale che vede alla conduzione il bellissimo duo composto dalla Perego e dalla Ventura. Le due conduttrici hanno rivelato questo nuovo progetto in diretta radiofonica.

Il format targato Rai andrà in diretta tra le ore 11.00 e le ore 13.00. Tra gli argomenti trattati vi saranno sia quelli più leggeri che quelli più seri legati dunque alla cronaca. Non mancheranno tematiche di attualità con l’intervento di numerosi ospiti direttamente in studio e in collegamento video.

La Perego e la Ventura oltre ad essere colleghe sono amiche da sempre. Entrambe infatti nutrono tantissima stima l’una per l’altra. A tal proposito Paola Perego ha dichiarato che la Ventura è “Super Simo“, una donna vulcanica, sincera e disattenta. Quando all’ex moglie di Bettarini, ha raccontato che la Perego “è riflessiva, protettiva e attenta”. Non resta dunque che aspettare il loro debutto.