Raffaella Carrà, arriva il premio in suo onore: lo consegnerà Sergio Japino

Alla fine di luglio ci sarà un festival che verrà dedicato a Raffaella Carrà: oltre ad assegnare un premio in suo onore che premierà orginalità, le verrà infatti dedicata l’intera edizione 2021.

Dopo la morte di Raffaella Carrà si è parlato a lungo di come fosse più corretto omaggiare un’artista che ha segnato in maniera importante la storia della televisione e del costume italiano. Dopo molte proposte, finalmente cominciano ad arrivare diverse azioni concrete, anche da parte di un festival del cortometraggio che le ha dedicato l’edizione del 2021.

La quarta edizione di “Pop Corn – Festival del corto” si svolgerà dal 23 al 25 luglio a Porto Santo Stefano, in Toscana. Oltre ai premi per il Miglior Cortometraggio, le Menzioni Speciali, il Premio del Pubblico ed il Premio Commissioni Pari opportunità, si assegnerà anche il Premio Raffaella Carrà, dedicato all’artista della televisione italiana.

Premio Raffaella Carrà, ecco chi potrà vincerlo

Il Premio Raffaella Carrà verrà assegnato al cortometraggio con l’idea più originale, come lei stessa aveva voluto quando aveva partecipato al festival. Il vincitore porterà a casa una targa ed un premio in denaro. Il regista e amico di sempre della conduttrice, Sergio Japino, declamerà il vincitore.

Proprio Japino ha voluto fare un incoraggiamento ai giovani registi che verranno sottoposti al giudizio della giuria guidata da Federico Moccia: “I ragazzi che incontro mi chiedono sempre come poter avere una carriera come la sua. La mia risposta rimane sempre la stessa: studiate, studiate, studiate. E non arrendetevi mai“.

Ecco alcune immagini di Raffaella Carrà alle precedenti edizioni del festival “Pop Corn – Festival del Corto”: