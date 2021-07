Le Donatella, pioggia di critiche: “Mi fate venire il vomito” – FOTO

Giulia de Le Donatella non ne ha potuto più ed ha risposto ad un commento cattivo da parte di un utente di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi sono in vacanza insieme e con loro c’è anche la piccola di appena un anno Nicole. Quest’ultima è nata dal rapporto di Giulia con l’imprenditore Giorgio De Stefano finito in carcere pochi giorni dopo la nascita della piccola. L’uomo accusato di associazione mafiosa è stato arrestato, ma gode del pieno supporto della compagna che ha più volte affermato di credere nell’innocenza del padre della sua bambina.

Ad ogni modo, sia Giulia che la piccola Nicole si mostrano sempre serene sui social network, grazie anche alla presenza della zia Silvia e questo deve aver urtato la sensibilità di qualcuno.

Le Donatella, Giulia Provvedi è una furia: “Mi fate vomitare”

Sotto ad uno dei post su Instagram de Le Donatella, un utente scrive: “Ma sta bimba deve crescere con tutte e due? Ma non c’è distinzione e normalità?”. Con il profilo in comune, Silvia e Giulia rispondono: “Scusa? Perché se sta anche con la zia non c’è normalità?”. Il commento dell’utente ha particolarmente infastidito la mamma di Nicole che ha poi pubblicato un’altra storia su Instagram.

“Commento con una sola parola: agghiacciante. Siete agghiaccianti” ha cominciato Giulia Provvedi, “detto ciò, vado a mangiare perché mi fate venire il vomito, ma non mi togliete la fame”.