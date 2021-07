Un ex concorrente del GF Vip è finito al centro di un gossip che lo vede protagonista insieme alla sua compagna.

Dopo l’esperienza al GF Vip, Andrea Zelletta si è dedicato a pieno al suo lavoro e in modo particolare alla sua compagna, la fidanzata che scelse quando sedeva sul trono di Uomini e Donne. Natalia Paragoni ama tantissimo il 26enne nativo di Taranto e tra l’altro è solo grazie a lui se è tornata a sorridere e a credere nell’amore. Nel suo passato ha vissuto due storie deludenti, però ormai è acqua passata. Ciò che è stato appartiene al passato.

Oggi, come già accennato, la coppia vive la loro storia d’amore in totale armonia. Entrambi hanno affermato da sempre di essere molto attratti come il primo giorno sotto le lenzuola tanto che lei, come ricorderanno i nostri lettori, è dovuta addirittura correre in farmacia per comprare dei cerotti particolari. Nelle ultime ore però nuove dichiarazioni provano quanto il loro amore sia immenso.

GF Vip, ex protagonista pronto al grande passo: convoleranno a nozze

Era il 2019 quando Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono usciti da Uomini e Donne come coppia. Da allora i due non si sono mai separati se non quando lui ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nonostante la distanza per tutto il tempo ha sempre parlato di lei e del desiderio di sposarsi e creare insieme una famiglia. Dalle parole, ai fatti.

“Andrea e Natalia si sposano!”, è la sensazionale indiscrezione che si legge nel profilo di Amedeo Venza il quele ha poi fornito ulteriori dettagli: “Fonti vicine alla coppia fanno sapere che i due dovrebbero sposarsi il prossimo anno! (2022)”. La coppia non ha né smentito né confermato nulla, perciò seguiranno aggiornamenti.