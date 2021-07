Nuove indiscrezioni riguardanti la nuova stagione del GF Vip 6 vengono a galla.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma non sarà l’unica. Infatti Antonella Elia e Pupo faranno spazio a un duo tutto femminile: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Intanto un ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si è auto candidato a entrare a far parte della prossima edizione del GF Vip, scopriamo di chi si tratta.

GF Vip 6, vecchia fiamma di Gemma Galgani nel cast? L’indiscrezione

Fabrizio Cilli, cavaliere del trono over di Uomini e Donne di qualche anno fa che corrteggiò Gemma Galgani, si è auto candidato attraverso il suo profilo Instagram ad Alfonso Signorini. “Mi sto candidando per il GF Vip 6. Farò di tutto per farmi prendere e per dimostrare che con me si potranno divertire. Faccio un appello a Alfonso Signorini per essere preso”.

L’ex di Gemma Galgani, sempre su Instagram ha fatto presente al conduttore, nonché direttore di Chi, di non essere affatto uno sconosciuto e quindi meritevole dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, nel cui cast pare ci sarà Manila Nazzaro: “Un totale sconosciuto non sono, quindi ho diritto anch’io a partecipare, anche se non sono un vero e proprio vip”.