GF Vip 6, nuovo nome nel cast: è tra le donne più belle in italia!

Spunta un nome nuovo nel cast del GF Vip 6. Infatti Alfonso Signorini avrebbe scelto una delle donne più belle in Italia: andiamo a scoprire chi è.

Continua a prendere forma il cast del prossimo GF Vip 6. Infatti Alfonso Signorini avrebbe scelto una nuova protagonista della prossima edizione del reality, stiamo parlando di Manila Nazzaro. Riconosciuta come una delle donne più belle in Italia, Manila entrerà a far parte del cast. A lanciare la notizia ci ha pensato il portale specializzato iGossip.it. Infatti sul sito si può leggere: “Manila Nazzaro è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini“.

A rivelare la notizia ci avrebbe pensato una fonte accreditata nel panorama televisivo italiano. L’ex modella fu eletta Miss Italia nel 1999 e sembrerebbe aver superato con gran successo i provini della trasmissione Mediaset. Inoltre dopo l’esperienza insieme al compagno Lorenzo Amoruso (ex dirigente sportivo ed ex calciatore del Bari), Manila sarebbe pronta ad affrontare la sua prima avventura all’interno della casa.

GF Vip 6, Manila Nazzaro entra a far parte del cast: c’è la conferma

Manila Nazzaro si va ad aggiungere al cast del programma che ad oggi è composto da Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi, Miriana Trevisan, Giovanni Ciacci e Francesca Cipriani. Per tutti loro, infatti, manca solamente l’annuncio definitivo di Alfonso Signorini. Infatti l’opinionista e conduttore vorrebbe prima completare il cast, per poi annunciare tutti coloro che faranno parte del programma.

L’ultimo nome trapelato, inoltre, è quello di Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore è noto soprattutto per i suoi famosi flirt con Belen Rodriguez e Dayane Mello. A rivelare la notizia ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo, sul settimanale ‘Oggi’. L’imprenditore quindi avrebbe già fatto il provino ed adesso attende il verdetto decisivo di Signorini. Ad oggi i nomi del cast promettono benissimo, con il GF Vip 6 che proverà a replicare il grandissimo successo della quinta edizione.