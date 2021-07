Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso è positiva al Covid: come sta – VIDEO

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ha fatto un’importante rivelazione sul suo account di Instagram: “Questo weekend sono risultata positiva al Covid”

La sorella di Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi assieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini al fianco di Ilary Blasi, ha fatto un’importante comunicazione. Gaia Zorzi sarà una delle concorrenti che parteciperanno alla sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Difatti, questo ultimo dopo il successo riscosso da Tommaso nella casa più spiata dagli italiani, ha quasi preteso che anche sua sorella varcasse l’ambitissima porta rossa. Ma a circa due mesi dall’inizio del reality, Gaia ha rivelato di essere risultata positiva al Covid-19. La 23enne ha voluto condividere questo particolare momento con i suoi followers su Instagram: “Piccolo update, questo weekend sono risultata positiva al Covid“.

La Zorzi ha ironizzato sulla questione raccontando di avere almeno altri 10 giorni di quarantena assicurati. Ha chiesto poi suggerimenti ai suoi followers sulle cose da poter fare in questi giorni così da superare la solitudine: Gaia è da sola a Milano nell’appartamento di Tommaso.

Gaia Zorzi positiva al Covid-19: le sue condizioni

Gaia, sorella di Tommaso Zorzi, è risultata positiva al Covid-19. L’annuncio è stato dato dalla 23enne su Instagram dove ha lanciato un messaggio importante ai suoi followers: “Mi sento di dirvi che se siete anche voi stati in contatto con qualcuno che è positivo, mettetevi subito in isolamento“.

La Zorzi ha spiegato di essersi messa immediatamente in solitudine e non ha più visto la sua mamma né gli amici che volevano incontrarla. “Mi dicevano: <<Ma va, figurati se sei positiva!>> Mettetevi in isolamento, meglio cosi. Felicissimo di non averlo passato a nessuno, sono da solo nella mia miseria e questa è una piccola vittoria”.