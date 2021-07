Elena Sofia Ricci, il pubblico non perdona: cattive notizie per l’attrice

Cattive notizie per Elena Sofia Ricci e tutto il resto del cast che non ottengono i risultati sperati con la messa in onda

Come spesso stiamo vedendo quest’estate, la Rai ha deciso di mettere in replica molte delle fiction andate in onda tra l’autunno e l’inverno 2020/21. Uguale destino anche per la fiction di cui è protagonista Elena Sofia Ricci, Vivi e lascia vivere che è andato in onda ieri sera, domenica 18 luglio, su Rai Uno dalle 21:25.

LEGGI ANCHE > > > Strage di via D’Amelio, la Rai cambia tutto: palinsesti rivoluzionati

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, nuovo nome nel cast: è tra le donne più belle in italia!



Purtroppo gli ascolti registrati per la fiction non sono stati un granché: 1.729.000 spettatori pari al 9.27% di share a fronte dei 7.126.000 spettatori pari al 26% di share della prima messa in onda su Rai Uno di giovedì 23 aprile 2020.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, colpo di scena lontano dalle telecamere: sono una coppia!

Tutti gli ascolti TV di domenica 18 luglio 2021

Si svelano scomode verità, i segreti pian piano affiorano in superficie.. Grand Hotel – Intrighi e passioni 🎬 stasera in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/PBcZSYmZD4 — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) July 18, 2021

Su Canale 5 la seconda stagione, in prima visione, della serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha catturato davanti al video 1.429.000 spettatori pari al 9.86 % di share. Rete 4, invece, ha raccolto 670.000 spettatori con il 4.35% di share con The Next Three Days. Per chiudere con le reti Mediaset, Italia 1 ha raggiunto 884.000 spettatori con il 5.77% di share con Colorado.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uno Mattina, spunta il nome della nuova conduttrice: c’è l’annuncio

Serata d’ascolti vinta incredibilmente da Rai 2 che ha raccolto ben 1.769.000 spettatori pari al 10.57% di share con il secondo episodio di Delitti in Paradiso (1.687.000 spettatori con il 8.94% di share, per il primo episodio). Per finire, Rai 3 ha catturato l’attenzione di 1.037.000 spettatori pari al 5.98% di share con Kilimangiaro Estate.