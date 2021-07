Calciomercato Juventus, due top player per Allegri: arriveranno ad agosto

La Juventus studia due colpi di calciomercato per mister Allegri. Si cerca di rinforzare la squdra, ma i due inneti arriveranno solo ad agosto.

Questa stagione dovrà essere quella del riscatto per la Juventus, che lavora giorno e notte sul calciomercato per garantire la miglior rosa a mister Massimiliano Allegri. Infatti il tecnico toscano ha chiesto soprattutto di rafforzare il centrocampo, visto che è stato il punto debole della passata stagione. Inoltre con la difesa che può vantare nomi come Bonucci, Chiellini e De Ligt ed un attacco composto da campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, il centrocampo è l’unico ruolo in cui la squadra deficita.

Nei giorni precedenti vi abbiamo riportato come Allegri voglia il ritorno di un suo pupillo come Miralem Pjanic, reduce dalla deludente esperienza al Barcellona. Ma il bosniaco non è l’unico nome sul taccuino del duo Cherubini-Arrivabene. Infatti insieme all’ex Roma potrebbe arrivare anche Manuel Locatelli del Sassuolo. I due inoltre potrebbero vestire bianconero già dai primi giorni di agosto, con la Juve pronta a definire le due trattative. Resta più defilato il nome di Houssem Aouar, che dovrebbe rimanere al Lione.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per Chiesa: i bianconeri provano a blindarlo

Euro 2020 ha messo in mostra al mondo intero il talento di Federico Chiesa. L’esterno della Juventus, adesso, è corteggiato dai top team europei. Infatti, specialmente durante la Finale, Chiesa ha cercato di trascinare la squadra mostrando sprazzi di talento cristallino ed una personalità fuori dal comune. I bianconeri avrebbero ricevuto anche la prima offerta ufficiale, con il Chelsea che avrebbe messo sul piatto 100 milioni di euro. Ma i ‘Blues’ non sono gli unici sulle tracce del calciatore.

Infatti si sta muovendo anche il Manchester City. La squadra allenata da Pep Guardiola, però, avrebbe avanzato un’offerta molto bassa. Si parla infatti di 20 milioni più il cartellino di Ilkay Gundogan. La dirigenza juventina ha così rispedito al mittente la proposta, avanzando una contro-offerta provocatoria chiedendo il cartellino di Ferran Torres. Al momento oltre ai Citizens sulle tracce del campione d’Europa ci sarebbero anche Bayern Monaco e Liverpool, ma difficilmente Chiesa lascerà Torino durante questa finestra di calciomercato.