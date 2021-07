Anticipazioni Temptation Island, falò di confronto: terza coppia lascia il programma

È attesissimo il terzo falò di confronto per un’altra coppia di Temptation Island che dovrà decidere se uscire insieme o meno

Il viaggio attraverso i sentimenti è stato già abbandonato da due coppie con diversi destini: Tommaso e Valentina hanno deciso di uscire separati, ma Claudia e Ste hanno scelto di proseguire la loro vita insieme fino all’altare, come da programma. Temptation Island anche quest’anno non delude i fan della trasmissione per le tante emozioni che sta regalando in prima serata su Canale 5.

Attualmente tra il villaggio delle fidanzate e quello dei fidanzati sono rimaste quattro coppie: Natascia e Alessio, Manuela e Stefano, Floriana e Federico e Jessica e Alessandro che stanno continuando a mettere a dura prova il loro rapporto.

Anticipazioni Temptation Island, terza coppia al falò? La comunicazione di Filippo

ATTENZIONE SPOILER: Sarà un pinnettu davvero intenso per Manuela! Chiederà il falò di confronto? Tutti sintonizzati lunedì in prima serata su Canale 5 per la quarta puntata di #TemptationIsland 🔥 pic.twitter.com/1KOofAV1ye — Temptation Island (@TemptationITA) July 17, 2021

La terza puntata di Temptation Island si è chiusa con Filippo Bisciglia nel villaggio dei fidanzati che diceva loro di avere un’importante comunicazione per uno di loro. Tra gli spoiler pubblicati sui social del reality show c’è quello di Manuela chiamata nel pinnettu per visionare un filmato per il quale non ha potuto attendere e vederlo al falò.

Sarà Manuela ad essere stanca degli atteggiamenti del fidanzato Stefano e richiedere immediatamente il falò di confronto?