Anticipazioni Grand Hotel, scoperta clamorosa e arresto: quante sorprese

C’è grande attesa per la settima puntata di ‘Grand Hotel’, con le prime anticipazioni che sono uscite sul web: andiamo a vedere cosa succederà.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Grand Hotel e sarà ricca di colpi di scena, come trapelato dalle anticipazioni. Infatti si partirà proprio con Julio che arriverà al Grand Hotel visto che non ha più notizie di Cristina, la sorella. Inoltre l’uomo si innamorerà di Alicia, la figlia del proprietario dell’albergo che è riuscita a conquistare anche il pubblico italiano. Inoltre lo stesso Julio non ha avuto il tempo nemmeno di gioire per aver ritrovato la sorella viva, con qualcuno che ha ucciso la dama subito dopo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Love is in the air, aria di crisi per Serkan: occhi puntati su Eda

L’uomo non riuscirà nemmeno a ritrovare il corpo dell’amata sorella, visto che la perfida Donna Teresa ne ha fatto sparire ogni traccia. Così vedremo Julio che fuggirà insieme ad Alicia, salvo poi restare all’hotel dopo aver scoperto una sorprendente verità sulla morte della sorella. Ma la scelta deluderà Alicia che deciderà di sposarsi Diego, un altro uomo. Allo stesso tempo Andres assisterà alla nascita del suo nuovo figlio. Andiamo quindi a scoprire le ultime anticipazioni della soap opera spagnola.

Anticipazioni Grand Hotel, Julio viene arrestato: cosa succederà?

In attesa del prossimo episodio che verrà messo in onda il prossimo 25 luglio, nella serata di ieri abbiamo visto come Belen e Andres hanno deciso di nascondere il neonato nell’albergo. Mentre invece Alicia è tornata nella taverna del paese, per cercare di scoprire se Javier sia passato di lì la sera del tentato omicidio di Andres. Inoltre Belen risutlerà molto stanca proprio a causa del neonato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Brave and Beautiful, i sospetti sono infondati: scoperta sorprendente

Ma le grande novità dovrebbero arrivare nel prossimo episodio. Infatti Julio proverà ad aiutare Alicia a indagare sulla morte di suo padre, facendo così una clamorosa scoperta. Allo stesso tempo Alfredo diventerà il direttore del Grand Hotel. Nel secondo episodio in onda sempre il 25 luglio Ayala arresterà Julio, sospettato di aver commesso un omicidio. Vedremo quindi se la testimonianza di Cecilia riuscirà a scagionare l’uomo o se Julio resterà in carcere.