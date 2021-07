Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano ai telespettatori numerosi colpi di scena.

Brave and Beautiful, la serie TV turca che da quando ha fatto il suo esordio in televisione ha raccolto milioni di telespettatori, si sta rivelando ricca di colpi di scena. Dagli spoiler sulle puntate dal 19 al 23 luglio della soap turca, si scopre che Suhan sospetterà che Rifat e Cesur mentano e chiederà alla polizia informazioni sul primo.

Dagli agenti però si scoprirà che l’uomo è un ex poliziotto e che è stato congedato con disonore. Inoltre gli spoiler svelano che Cesur chiarirà davanti a Suhan la sua natura del rapporto con Banu. Suhan, tuttavia, dopo aver sentito la conversazione sarà sconvolta e correrà a casa.

Anticipazioni Brave and Beautiful, i sospetti sono infondati: scoperta sorprendente

Mihriban sarà stanca di lottare contro Tahsin e inizierà a pensare di trasferirsi in un altro Paese ma sarà Bulent a convincerla di restare e lottare. Tahsin, intanto, inviterà a cene Cesur per cercare di scoprire qualcosa in più sul ragazzo e sul suo passato.

E così scoprirà che nelle terre vendute a Cesur è stato ritrovato dell’oro si pentirà di non essersi fidato di lui e se la prenderà con Korhan e Bulent. Quest’ultimo indagherà sulla proposta di Cesur di investire in borsa e scoprirà che è tra i soci delle imprese che devono fondersi.