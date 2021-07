Amici 20, disavventura per l’ex allievo: cos’è successo – FOTO

Una brutta disavventura per l’ex allievo di Amici 20, finito in un fenomeno che succede a molti personaggi famosi

Pessima disavventura quella di Deddy che si è visto rubare l’identità da qualcuno che finge di essere il cantante di Amici 20 per adescare ragazzi e ragazze. “C’è un grandissimo c*****ne che scrive ai ragazzi e le ragazze su Whatsapp spacciandosi per me. Non ci credete, non sono io”. Queste le parole al veleno della giovane promessa del talent show di Maria De Filippi.

Soltanto qualche storia di Instagram prima, Deddy era visibilmente commosso per l’affetto che riceve dai fan: “Per oggi ho finito, sono andato in studio e ho terminato la giornata. Quando sono tornato a casa mi sono messo ad oziare sul letto e ho guardato un po’ i social, ho letto un po’ dei vostri commenti, dei pensieri che avete su di me. Mi sostenete davvero sempre, quindi vi volevo ringraziare”.

Amici 20, brutta disavventura per Deddy: un fenomeno troppo frequente

Quanto è successo a Deddy è un fenomeno molto frequente e spesso pericoloso. Se da un lato c’è qualcuno che difficilmente ci casca, dall’altro è molto semplice con questo metodo adescare ragazzini e ragazzine. Con queste stesse tecniche è spesso accaduto di ricevere vere e proprie truffe, con richieste di denaro.

La legge è stata chiamata ad aggiornarsi anche per le truffe online o semplicemente per regolare l’afflusso di persone che si fingono qualcun altro – spesso famoso – per un proprio tornaconto. Ciononostante, sono sempre più frequenti i VIP che pubblicano messaggi del genere per tutelare i propri fan.