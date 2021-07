WhatsApp, i messaggi invisibili fanno impazzire gli utenti: come inviarli

Su WhatsApp stanno spopolando i messaggi invisibili. Andiamo a vedere come mettere in pratica il trucco che sta facendo impazzire gli utenti.

WhatsApp è una delle applicazioni fondamentali nella nostra vita ed è presente su ogni smartphone. Infatti grazie all’app di Menlo Park possiamo messaggiare e chiamare gratuitamente, basterà avere una connessione ad internet. Oggi andiamo a vedere l’ultima moda che sta spopolando all’interno dell’applicazione, ossia i messaggi invisibili. Infatti inviarli non è così semplice. WhatsApp ha implementato in automatico una funzione automatica in cui vengono annullati gli spazi vuoti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite prepara il prossimo concerto: verrà annunciata la star mondiale?

Quindi se vogliamo mandare un messaggio l’applcazione ci impone di digitare almeno un carattere. Per applicare il trucco su iOS bisogna copiare ed incollare un una serie di spaziature da un’altra app. Nel caso in cui l’applicazione ce lo impedisse, potremmo utilizzare il sito web che funziona sia su iOS che su Android. Nonostante la lentezza il sito in questione permetterà di inviare messaggi invisibili su WhatsApp.

WhatsApp, non solo messaggi vuoti: novità per immagini e video

Tra giugno e luglio WhatsApp ha premuto il piede sull’acceleratore per quanto riguarda gli aggiornamenti. Infatti abbiamo visto l’arrivo degli audio a velocità doppia, ma non è l’unica funzione pronta a migliorare l’applicazione. A breve, inoltre, l’app implementerà i contenuti multimediali visualizzabili una sola volta. La funzione dovrebbe arrivare a breve sulla versione Beta dell’applicazione di messaggistica.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, come usarlo senza telefono: trucco rivoluzionario

Quindi quando invieremo foto o video potremo selezionare la funzione grazie ad un nuovo tasto inserito nella parte destra del box per inviare i messaggi. Il contenuto in questione sarà poi cancellato automaticamente una volta che il destinatario lo avrà aperto. Inoltre se il destinatario avrà disattivato la funzione della spunta blu, il mittente saprà comunque se il contenuto è stato visualizzato o meno. Inoltre la funzione sarà utilizzabile anche nelle chat di gruppo, con l’amministratore che potrà decidere se attivarla o meno.