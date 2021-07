Uno Mattina, spunta il nome della nuova conduttrice: c’è l’annuncio

Una diretta Instagram ha fatto spuntare nuovi indizi per la futura conduzione di Uno Mattina dopo la sua edizione estiva

Roberta Capua, attualmente impegnata alla conduzione di Estate in Diretta con Gianluca Semprini è stata ospite di Davide Maggio in una diretta Instagram cui hanno lasciato spazio a domande di curiosità e sul futuro della conduttrice partenopea. I telespettatori hanno apprezzato particolarmente la sua padronanza della scena di quest’estate ed i rumors circa un nuovo impiego per quest’autunno sono diventati giustamente insistenti.

In particolare modo, in questi giorni è trapelata la voce di una sua conduzione ad Uno Mattina cui la stessa Capua ha fatto intendere che preferirebbe altro ed ha risposto: “È un rumor inutile. I palinsesti per l’autunno e l’inverno sono stati già fatti”.

Roberta Capua ad Uno Mattina? Le parole sul suo futuro

Durante la diretta Instagram di Davide Maggio, Roberta Capua è stata provocata dal giornalista circa una questione un po’ scomoda: a lei e Gianluca Semprini è stata affidata l’introduzione, di domenica pomeriggio, della partita Italia-Inghilterra; a Serena Autieri – anche lei napoletana – è stata invece affidata la prima serata di Notte Azzurra – La Vittoria. Senza scomporsi, la Capua non ha raccolto la provocazione e con molta eleganza ha risposto: “È giusto così”.

Per finire, Roberta Capua ha toccato un tema di estrema attualità, vaccinatasi contro il Covid-19, ha ammesso: “Ho fatto il vaccino e sono un po’ cappottata, ma non mollo”.