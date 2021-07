Silvio Berlusconi, l’ultimo scatto scuote tutti: “È irriconoscibile” – FOTO

Uno scatto che ha lasciato interdetti molti follower, Silvio Berlusconi come non l’avevate mai visto prima d’ora

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Poche ore fa l’ex portiere del Milan e campione d’Europa 2020, Gianluigi Donnarumma ha pubblicato una foto con l’ex premier Silvio Berlusconi. Il portiere numero 99 è ormai al PSG e piuttosto che domandarsi cosa ci facesse col leader di Forza Italia, il popolo è insorto sullo stato in cui è stato catturato proprio quest’ultimo.

Nonostante il personaggio del web Il Menestrelloh abbia ironicamente commentato: “Non avevo mai visto Silvio struccato”, molti si sono detti preoccupati della sua cera e del suo stato di salute.

Silvio Berlusconi, popolo del web preoccupato per la sua salute

Quando il truccatore che fa miracoli è in vacanza😅#Silvio pic.twitter.com/hARYBLqKrY — Eliiannu (@eliiannu) July 18, 2021

Su Twitter hanno cominciato a spopolare i primi meme riguardo le condizioni in cui versa Silvio Berlusconi, ma non solo. Qualche tifoso del Milan non ha preso di buon grado la foto pubblicata sui social dell’ex portiere rossonero.

Ad ogni modo, l’ex premier che ha sempre voluto essere attento alla cura della propria persona, questa volta è apparso molto chiaro in viso e con qualche chiletto in più. Nonostante i suoi 84 anni, il leader di Forza Italia si è sempre tenuto in forma: motivo per cui la sua condizione attuale ha preoccupato molti italiani.