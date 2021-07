Principessa Charlene, la verità sul suo stato di salute: come sta

Bloccata già da alcuni mesi in Sudafrica, la principessa di Monaco, Charlene Wittstock, racconta quelle che sono le sue attuali condizioni di salute

La principessa Charlene di Monaco si trova da alcuni mesi bloccata in Sudafrica. In un’intervista rilascia a News24, la moglie del principe Alberto II ha dichiarato che vorrebbe tornare dal suo amato nonché dai suoi due figli, Gabriella e Giacomo ma attualmente alcuni problemi di salute glielo impedirebbero.

Il Principato di Monaco sulle sue condizioni aveva fatto trapelare la notizia di un’infezione otorinolaringoiatrica. Ad oggi però ci sono nuovi aggiornamenti. E’ stata proprio Charlene ha fare ulteriore chiarezza sul problema che l’affligge.

Charlene Wittstock bloccata in Sudafrica: il motivo

La principessa di Monaco, Charlene Wittstock, da alcuni mesi si trova in Sudafrica ed è impossibilitata nel poter raggiungere la sua famiglia. In una intervista rilasciata a News24 la principessa ha svelato il vero motivo sull’infezione che ha contratto. “L’infezione si è sviluppata a seguito di un intervento per il rialzo del seno mascellare”.

