Netflix, set di un’amata serie sospeso per il Covid: fan in allarme

Dopo due casi di Covid in pochi giorni, un set di un’amatissima serie Tv di Netflix è stato sospeso all’improvviso. Scopri di quale produzione si tratta e se c’è una data già fissata per la ripresa delle registrazioni.

La serie tv Bridgerton di Netflix è stata una vera e propria rivelazione ed ha sorpreso tutti negli ascolti, confermando il successo delle serie Tv inglesi in costume. Nata dalla trasposizione degli omonimi romanzi di Julia Quinn, è diventata in pochissimo tempo la produzione più vista di sempre, con oltre 82 milioni di visualizzazioni a livello globale.

Anche le dodici nomination che la prima stagione ha ottenuto agli Emmy Awards 2021 hanno reso subito chiaro ci si sarebbe messo subito al lavoro per produrre una seconda serie. Da marzo, infatti, Netflix ha finanziato le riprese della nuova stagione, Bridgerton 2, ma a metà luglio si sarebbe interrotto tutto improvvisamente a causa del Covid.

Netflix, perchè è stato sospeso Bridgerton 2?

Il 15 luglio il tabloid Deadline Hollywood aveva dato la notizia che la produzione di Netflix Bridgerton 2 si era fermata a causa del Covid. In quell’occasione, si parlò di un solo contagio: il fatto che ad oggi non è stata resa nota la data della ripresa delle registrazioni fa pensare che la persona trovata infetta sia uno dei protagonisti della serie Tv.

Successivamente, è arrivata la notizia di un secondo contagio in pochi giorni. Anche in questo caso, non è noto se è un attore od un membro dello staff tecnico ad aver contratto il Covid. Purtroppo, l’alto tasso di contagi della variante Delta del Covid in Inghilterra non desta troppa sorpresa su quanto sta avvenendo sul set della serie Netflix.