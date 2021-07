Mara Venier, Maurizio Costanzo ricorda il tenero momento dietro le quinte

Maurizio Costanzo ha ricordato un retroscena avvenuto dietro le quinte di Domenica In, e spiega perchè per lui è stato rivelatore di quanto è successo dopo. Scopri perchè il conduttore del Maurizio Costanzo Show si spertica in elogi.

Mara Venier ha un’ottimo rapporto con il direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Lo dimostrano le interviste che li vedono protagonisti, e soprattutto, un gesto inaspettato di lui dietro le quinte di Domenica In. Coletta ha anche elogiato pubblicamente Mara, che nonostante le limitazioni del Covid e l’assenza del pubblico, ha ottenuto sempre ottimi ascolti televisivi.

Non sorprende dunque vedere Mara Venier confermata ancora per un anno alla guida del suo programma storico, cioè Domenica In. Anche la diretta interessata è molto felice della riconferma, perchè in questo modo potrà continuare a dialogare direttamente con il suo pubblico, proprio come piace a lei.

Mara Venier, Maurizio Costanzo e quell’abbraccio….

Maurizio Costanzo, che è una delle bandiere di Mediaset, ha voluto elogiare anche lui Mara Venier, raccontando un retroscena. All’interno della rubrica Buona Tv a tutti di Libero, ha voluto ricordare quando Stefano Coletta, accortosi di essere inquadrato ed in diretta, ha abbracciato dietro le quinte Mara Venier.

In quel modo avrebbe reso esplicita la sua stima per la conduttrice, ed il gesto del tutto inaspettato ha reso scontato anche il suo rinnovo per un ulteriore anno della Zia Mara. Maurizio Costanzo si è sperticato negli elogi verso Stefano Coletta, capace di proporre programmi nuovi su Rai 1, anzichè le solite repliche, anche durante la stagione Tv estiva.