Libero De Rienzo e il mistero della polvere bianca: domani l’autopsia

Si infittisce il mistero sulla presenza della polvere bianca presente nella casa di De Rienzo. Assenti tracce sul suo corpo: domani l’autopsia a Roma

Nonostante in casa vi fossero tracce di polvere bianca, sul corpo dell’attore Libero De Rienzo non vi è stata riscontrata la presenza di tale sostanza. Il 44enne è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione dopo che la moglie, preoccupata dal fatto che non rispondesse alle telefonate, ha allertato un amico.

Intanto si approfondiscono le analisi sulla polvere bianca ritrovata su un tavolino presente nel salotto. Non si esclude che possa trattarsi di sostanza stupefacente e l’ipotesi che l’attore abbia potuto farne uso. Solo l’autopsia che si terrà domani sul suo corpo potrà fare luce sulle cause che hanno provocato il decesso.

La famiglia di De Rienzo, i genitori e la moglie Marcella Mosca escluderebbero a priori l’assunzione di droghe da parte dell’attore. Il 44enne, stando a quanto dichiarato dai suoi familiari, in passato ha avuto problemi di dipendenza da cocaina ma che nel tempo era riuscito a superare del tutto venendone fuori.

De Rienzo, ritrovato morto da un amico nel salotto del suo appartamento

Libero De Rienzo è stato ritrovato, nella serata di lunedì, senza vita nel salotto del suo appartamento dopo che la moglie ha allertato un amico: l’attore era già da un po’ che non rispondeva alle telefonate della Mosca.

Munito di chiavi, l’amico della coppia è entrato in casa trovando poco distante dalla porta il corpo senza vita di De Rienzo. Inutile l’intervento del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Intanto sulla morte dell’attore indagano i carabinieri della compagnia San Pietro i quali hanno sequestrato alcuni oggetti personali del 44enne, tra cui il cellulare.