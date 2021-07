Isola dei Famosi, rivelazione pazzesca di un ex naufrago: fan esterrefatti per l’annuncio di queste ultimissime ore.

L’esperienza da naufrago all’Isola dei Famosi non è per nulla semplice e lo testimoniano le dichiarazioni di coloro che approdano in Honduras. Dopo Fariba Tehrani, Awed, Andrea Cerioli e tanti tanti altri che hanno partecipato all’ultima edizione con al timone Ilary Blasi, questa volta a parlare e Gilles Rocca.

L’attore sull’Isola ha sofferto moltissimo la fame e la lontananza dalla sua famiglia nonché dalla sua ragazza, Miriam. Per questo il bel romano ha fatto di tutto per essere eliminato dal pubblico senza dover lasciare il reality di sua spontanea volontà. Come lo stesso Gilles ha più volte detto, non era nelle condizioni di poter pagare una penale prevista per coloro che decidono di fare dietrofront nel bel mezzo del gioco.

Ma a distanza di un mese circa il 38enne è tornato a fare rumore. L’ex naufrago ha rilasciato un’intervista a Gazzetta.it dove ha ricordato le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua permanenza in Honduras. “L’isola dei famosi? È un’esperienza estrema che non rifarei. Per uno sportivo, abituato a nutrire i muscoli, è una sfida più difficile rispetto a persone che non praticano attività fisica”. L’attore ha in questo caso fatto riferimento alla carenza di cibo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Awed all’Isola dei Famosi, “Ho tradito me stesso”: il motivo

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi prima di approdare in Tv è stato anche calciatore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

Gilles Rocca oltre a ricordare l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, nell’intervista rilasciata a Gazzetta.it ha parlato della sua carriera di calciatore. L’attore romano, infatti, ha gareggiato su importanti terreni di gioco ma a causa di un infortunio ha dovuto dire addio ad un grande sogno.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, Sonia Bruganelli sbotta contro i fan: “Ma che ve ne frega?” – VIDEO

“Ero un attaccante, mi aveva tesserato l’Empoli e in seguito sono passato alla Lazio, arrivando all’esordio in C1 con il Frosinone. Tanti sogni, svaniti con un infortunio”, ha dichiarato il 38enne. Ma seppure nel mondo del calcio non ha avuto fortuna per il suddetto problema, Gilles nel mondo del cinema è riuscito a conquistare tantissimi successi.