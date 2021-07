Un messaggio di Sonia Bruganelli ha riacceso la polemica sull’utilizzo dell’aereo privato, di cui secondo i suoi followers farebbe uno sfoggio eccessivo. Guarda il video con Gabriele Parpiglia mentre va in vacanza a Formentera.

Come ogni estate, è tornato il tormentone estivo sull’aereo privato con cui Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e prossima opinionista del GF Vip 6, si reca ogni anno nella sua amata Formentera. Quello che i suoi ammiratori non le perdonano è l’esibizione continua della ricchezza, a scapito di chi non può neanche permettersi una vacanza.

L’ultima volta Sonia Bruganelli aveva spiegato che l’utilizzo dell’aereo privato si era reso necessario a causa delle condizioni di salute della primogenita Silvia. Nata con problemi cardiaci, ha riportato dei problemi motori dopo un intervento. Anche dopo tanti anni dall’operazione, Paolo Bonolis ha spiegato a Il Messaggero che i suoi problemi persistono.

GF Vip 6, Sonia Bruganelli ed il siparietto con Parpiglia

Sonia Bruganelli, mentre si concedeva le ultime vacanze prima di mettersi al lavoro per il prossimo GF Vip 6, ha postato un video dal famigerato aereo privato con cui si stava recando in vacanza. All’interno del veivolo si vedono diversi amici, fra cui anche il giornalista di gossip e scrittore Gabriele Parpiglia.

Quest’ultimo sembra davvero incredulo del servizio di bordo e degli antipasti che vengono serviti. Sonia Bruganelli lo prende dunque in giro: “Tranquillo, puoi prendere quello che vuoi, non devi pagare nulla, diciamo che ho chiesto io di farti salire. Non fare finta che è la prima volta che prendi l’aereo privato“. Parpiglia sorride e scherza con l’amica.

La scenetta non è andata giù ai tanti quasi 600 mila followers di Instagram di Sonia Bruganelli, che hanno commentato in modo polemico il video, soprattutto per l’ostentazione della ricchezza e dell’uso dell’aereo privato. Sonia ha dunque sbottato: “Ma che ve frega a voi? Ha ancora senso continuare con la polemica dell’aereo privato? Non lo paga lo Stato“.

