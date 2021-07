C’è chi sparisce, chi raddoppia ma nessuno in casa Mediaset come Maria De Filippi, perché anche nella prossima stagione televisiva la regina della tv italiana farà poker. Sono già cominciate le registrazioni di Tu sì que vales e a settembre tornerà anche con la nuova stagione di Uomini e Donne. Poi in autunno partirà anche Amici 21 e ad inizio 2022 pure C’è posta per te.

E qui la de Filippi è pronta per calare un asso eccezionale, perché secondo quanto anticipa ‘Chi’ sarebbe pronta ad ospitare una donna mai vista nella tv italiana. Meghan Markle sarà ospite a a C’è Posta Per Te? Per il momento solo un’indiscrezione, anche se clamorosa, ma ci sono le basi perché si realizzi.

C’è posta per te, Maria De Filippi senza limiti: perché la notizia dell’ospite ha un senso

A settembre infatti Harry potrebbe tornare di nuovo in Inghilterra per una nuova celebrazione di Lady Diana che quest’anno avrebbe computo 60 anni. E questa volta insieme a lui arriveranno anche la moglie con i due figli, Archie e Lilibet. Voci incontrollate dicono che la coppia vorrebbe far battezzare la piccola proprio in quella occasione. ma intanto Meghan sarebbe in Europa, molto più vicina a Roma di quando sta a Los Angeles, e l’occasione diventerebbe ghiotta.

Al momento dalla produzione del programma non c’è nessuna conferma ma nemmeno smentita. C’è posta per te negli ultimi anni ha sempre sbaragliato la concorrenza del sabato sera e non avrebbe bisogno di pubblicità gratuita con notizie come queste, per cui un fondo di verità c’è. E poi Queen Mary ci ha abituati bene con i suoi ospiti, anche se questo sarebbe il colpo più mediatici nella storia del programma.