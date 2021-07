Can Yaman-Diletta Leotta, relazione completamente inventata? C’è l’annuncio!

Can Yaman-Diletta Leotta, relazione completamente inventata? Arriva l’annuncio che lascia tutti senza parole.

Can Yaman e Diletta Leotta continuano a rimbalzare sulle pagine rosa. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, la loro relazione che per molti sembrerebbe essere arrivata al culmine. Un amore tormentato quello tra l’attore turco e la conduttrice di Dazn che nel corso degli anni ha fatto chiacchierare molto. C’è chi addirittura sostiene che la loro storia sia stata messa su per fare gossip.

Intanto questa volta ad esprimere il proprio parere sui due è il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone. Questo ultimo, raggiunto dal giudizio in buona fede di una fan della coppia, ha espresso: “Non sarebbe la prima volta che gli uffici stampa inventano una coppia per dare maggiore visibilità ai due personaggi e al loro lavoro”.

Dunque, sembrerebbe palese il fatto che per Cecchi Paone sia poco credibile la storia tra Yaman e la Leotta. I due proprio di recente sono stati sorpresi in un famoso locale di Milano. Qui si sono mostrati affiatati e innamorati, ma all’uscita, stando a quanto dichiarato dal fotografo Paolone, Can e Diletta erano già molto distaccati. Addirittura l’attore avrebbe raggiunto da solo l’albergo.

Can Yaman e Diletta Leotta: vera relazione o costruito per fare gossip?