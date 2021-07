Calciomercato Inter, pronto un vero colpaccio: Simone Inzaghi gongola ed è pronto ad accoglierlo nel ritiro nerazzurro.

Rifondazione Inter. Dopo aver rubato ai cugini rossoneri Calhanoglu, trequartista turco che andrà a sostituire Eriksen, i nerazzurri stanno operando anche sul mercato in uscita e in tal senso sono diversi gli esuberi tra i bauscia. La famiglia Zhang vuole autofinanziare il mercato e così, dopo aver messo sul mercato i vari Perisic, Sensi e Vidal, e aver ceduto Hakimi al PSG per per 60 milioni più 11 di bonus, adesso tocca puntellare la rosa a partire dalla corsia di destra di difesa.

Calciomercato Inter, Marotta su un obiettivo del Milan: si inserisce il Galatasaray

L’Inter ha ceduto il suo uomo migliore, ma date le esigenze finanziarie del club non poteva andare altrimenti. E così, dopo aver incassato l’imponente somma, Beppe Marotta si è messo alla ricerca del profilo adatto per l’Inter di Simone Inzaghi. Le prime scelte sono rappresentate da Dumfries e Bellerin ma i rispettivi club, PSV e Arsenal, accettano il prestito solo con obbligo di riscatto. Perciò potrebbero decollare le trattative per Hateboer, Zappacosta e Nandez che al momento sono in standby.

Un rinforzo serve anche a sinistra. Nonostante la conferma di Dimarco i nerazzurri stanno pensando a Telles, al parametro zero Van Aanholt, seguito dal Galatasaray, e a Kurzawa del PSG, quest’ultimo ex obiettivo di mercato del Milan.