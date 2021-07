Un ex concorrente del Grande Fratello prenderà parte a Ballando con le stelle? La verità.

Milly Carlucci sta per tornare con il suo programma, uno dei più seguiti dal pubblico italiano. Prima però che Ballando con le stelle riparta, i produttori daranno il via alla selezione del futuro cast. Riunioni e incontri sono già in programma e sono diversi i vip che si sono auto candidati e hanno espresso il desiderio di rilanciarsi sul piccolo schermo a suon di casqué.

La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle inizierà sabato 16 ottobre su Rai1 e i grandi nomi dello spettacolo, giovani promesse, protagonisti di programmi e fiction amate, sportivi, influencer vorrebbero tutti partecipare.

Ballando con le stelle, ex star del Grande Fratello nel cast? La verità

L’ex protagonista del Grande Fratello – edizione dell’anno 2008 alla cui conduzione vi era Alessia Marcuzzi -, Raffaella Fico, in queste ore era stata accostata a Ballando con le stelle. L’ex compagna di Mario Balotelli però, in un’intervista a RTL 102.5 News ha smentito tutto: “Al momento non ho ricevuto alcuna proposta lavorativa.”

Sempre nel corso dell’intervista nella rubrica tenuta da Francesco Fredella, Raffaella Fico ha annunciato i suoi prossimi progetti e presentato il suo nuovo brano “Mamacita Loca”, singolo dai suoni latini ed elettronici che si candida a hit dell’estate.