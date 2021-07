Awed all’Isola dei Famosi, “Ho tradito me stesso”: il motivo

Dopo l’esperienza vissuta nelle vesti di naufrago alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi e dopo la vittoria portata a Napoli, Awed si racconta: ecco cosa si rimprovera

La vita da naufrago all’Isola dei Famosi non è per nulla semplice. Lo stress dovuto ai molteplici sforzi fisici e la carenza di cibo, porta i concorrenti ad assumere atteggiamenti in cui nemmeno loro si riconoscono nel rivedersi una volta tornati a casa. E’ il caso di Awed (Simone Paciello), vincitore della 15esima edizione del reality di Mediaset con al timone la bellissima Ilary Blasi.

Lo Youtuber in un’intervista rilasciata al settimanale Voi, è tornato su alcuni episodi che hanno segnato la sua permanenza sull’Isola. Difatti, Awed nel corso della sua esperienza ha attraversato diversi momenti di sconforto nonché ripensamenti sui compagni di avventura. Per questo motivo sia i telespettatori da casa che gli stessi naufraghi lo hanno più volte accusato di essere uno stratega.

Ma Awed, dopo essersi rivisto in diversi filmati, ha deciso di confessarsi: “Forse a pensarci bene mi rimprovero quelle due settimane in cui ho litigato con Gilles, Vera e il resto del gruppo. Ho tradito me stesso e rivedendomi non mi sono riconosciuto. E’ facile ora parlare con il senno di poi, ma sono riuscito a tornare sui miei passi“.

Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, quali sono i suoi progetti: le parole di Awed

Dopo la vittoria portata a Napoli, in tanti si chiedono quali sono i progetti di Awed e cos’ha in serbo per lui il mondo della Tv. Nell’intervista rilasciata al settimanale Voi, l’ex naufrago ha escluso la possibilità di partecipare a qualche reality nelle vesti di opinionista. Nonostante ci sia già stato chi gli ha fatto la proposta e nonostante lui abbia sempre una risposta pronta, ha spiegato che non si sentirebbe a suo agio in questo ruolo.

“Ritengo che ci siano già opinionisti degni di nota che sanno fare il proprio lavoro. Un opinionista reagisce più di pancia e per questo Andrea Cerioli potrebbe essere adatto“, ha dichiarato Awed. Ma qual è il suo sogno? Ebbene, lo Youtuber napoletano non ha problemi a dirlo: “Il mio sogno è quello di fare il comico. Mi affascina anche il mondo della conduzione”. Staremo a vedere cosa gli riserverà il futuro.