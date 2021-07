Antonella Clerici incoronata regina indiscussa della Tv: che spettacolo!

Nella serata del 17 luglio, Antonella Clerici si è confermata di nuovo la regina indiscussa della Tv italiana: lo confermano anche gli ascolti, che premiano le sue repliche su tutta la programmazione delle reti concorrenti.

Nella serata del 17 luglio gli ascolti Tv hanno premiato a sorpresa due repliche. Il programma più seguito è il talent show “The Voice Senior” di Antonella Clerici, che vince la gara degli ascolti con 1.941.000 spettatori ed il 13,6% di share. Segue il programma di Canale 5 “All Together Now” che ha realizzato l’8,8% di share con 1.240.000 ascoltatori.

Vanno bene anche gli ascolti del film “Terrore in paradiso“, sequel di “Incubo in paradiso”, che racconta la storia di una famiglia. Deludono invece le repliche di “Poirot” su TopCrime (1,9%) e “Downtown Abbey” su La7 (2,5% di share). Soprattutto, la soap “Una vita” su Rete 4 realizza un ascolto medio di soli 862.000 spettatori e 5.5% di share.

Ascolti Tv 17 luglio, Milva incolla gli italiani allo schermo

Vince la gara degli ascolti Tv del prime time il programma storico Rai “Techetechete’“, che dedica la puntata alla pantera Milva e raccoglie il 18% di share con 3.010.000 spettatori. Anche il programma di Antonio Ricci, “Paperissima Sprint“, porta a casa un buon risultato: 14,4% si share ed oltre 2.400.000 ascoltatori, grazie a Brumotti e le Veline.

Anche in questa fascia oraria ci sono delle brutte sorprese: “I migliori fratelli di Crozza” sul nove si ferma all’1,1% mentre la diretta sportiva della Sprint Race del GP di Formula Uno di Gran Bretagna su Tv8 è stata seguita solo dal 4,6%. Nella fascia preserale, invece, nessuna sorpresa, vincono ancora i quiz.

La puntata è finita, ma di Milva non ne abbiamo mai abbastanza, quindi continuiamo su RaiPlay con Senza Rete del 1968: 73 minuti tutti dedicati alla Pantera di Goro👇https://t.co/osMLJagypI — Techetechete’ (@_Techetechete) July 17, 2021

Ascolti Tv, il preserale è ancora dei quiz: sbanca Liorni

Sono due programmi che si contendono infatti gli spettatori nella fascia preserale, e sono tutti giochi a premi. Il 17 Luglio vince gli ascolti Tv il programma Rai “Reazione a Catena” con 3.140.000 spettatori ed un clamoroso 24% di share. “Reazione a Catena – L’intesa Vincente” realizza invece 2.035.000 spettatori medi rilevati ed il 18,9% di share.

Il programma della rete rivale “Conto alla rovescia“, non arriva neanche alla metà dei risultati realizzati in casa Rai: 10,6% di share 1.335.000 ascoltatori. La “presentazione di Conto alla Rovescia“, sempre su Canale 5, va un po’ meno bene, con l’8,2% di share e 862.000 spettatori medi rilevati.