Anticipazioni Una Vita, tutti in pena per Moncho: il piccolo sta male

Nuovi colpi di scena nei prossimi episodi della soap opera spagnola “Una Vita”. Moncho sta male mentre Genoveva è al centro dell’attenzione per la morte di Ursula: le anticipazioni

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate della soap spagnola Una Vita, in onda su Canale Cinque. Gli appassionati si ritroveranno dinanzi a nuovi intrighi che caratterizzano la vita dei protagonisti. A preoccupare l’intero quartiere è lo stato di salute in cui versa Moncho.

Con la sua nascita il piccolo ha rappresentato una grande gioia per la famiglia Palacios, ma allo stesso tempo comporta un grande stress a causa del suo continuo piagnucolio. L’unico che sembrerebbe riuscire a calmare Moncho è Jacinto, ma qualcosa continua a non andare.

Il piccolo dei Palacios comincia a stare male e ormai a preoccuparsi non è solo la famiglia ma tutta Calle Acacias. Come mai Moncho è così irrequieto? Cosa lo porta a lamentarsi di continuo?

Omicidio di Ursula, aumentano i sospetti su Genoveva: le anticipazioni

Jose Miguel è sempre più ossessionato da Julio Exposito e la cosa turba moltissimo Bellita. Questa ultima non si spiega come possa Julio riuscire ad influenzare così tanto Josè. La Del Campo è pronta a scoprire la verità, è intenzionata ad andare fino in fondo per capire che tipo di rapporto c’è tra i due ed arriverà ad avere sospetti sul loro orientamento sessuale.

Proprio nel momento in cui è pronta a togliersi ogni dubbio andando a parlare con Josè, fa una scoperta che la sconvolge: nonostante i sospetti, non era del tutto pronta ad avere conferme. Bellita vedrà il Miguel nascosto in un vicolo assieme all’Exposito. Qui i due saranno sorprenderà dalla ragazza nel momento di un appassionato bacio sulla guancia. A questo punto i dubbi e i sospetti della Del Campo troveranno delle ulteriori conferme.

Intanto si ritorna dell’omicidio di Ursula. Mendez confesserà i suoi dubbi su Genoveva confidando a Felipe il coinvolgimento della stessa anche nella vicenda di Santiago. La ragazza capirà di essere ormai spalle al muro e deciderà di incontrare Marcia, nonché sua accusatrice. A seguire la Salmeron ci sarà anche Cesareo.