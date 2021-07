Le anticipazioni di Una Vita rivelano ai numerosissimi telespettatori diversi colpi di scena.

Le cose si mettono male per Genoveva Salmeron. La dark lady verrà arrestata per l’omicidio di Marcia dopo che Laura Alonso fornirà a Mendez delle prove inequivocabili. Felipe, facendo il doppio gioco, sarà pronto a prendere le difese della moglie con lo scopo però di inchiodarla e portare a una condanna certa.

La Salmeron però giocherà d’anticipo incaricando Velasco di prendere la sua difesa. Il gesto, come di consueto, manderà su tutte le furie Felipe che sarà così sempre più sicuro che sia stata la moglie a uccidere Marcia.

Il rapporto tra Genoveva e Felipe così sarà sempre più difficile nelle nuove puntate di e lei non esiterà a far leva sul bambino (figlio non dell’avvocato) che porta in grembo insinuare dei sensi di colpa nel marito.

Anticipazioni Una Vita, le prove sono inequivocabili: finirà in carcere

Laura Alonso cade nel tranello di Genoveva

Anche se rinchiusa in una prigione, Genoveva continuerà a fare le sue mosse. La dark lady assolderà un investigatore privato per indagare sulla sua nuova domestica: Laura Alonso e il suo terribile passato.

Genoveva sfrutterà il segreto di Laura per minacciarla per costringerla ad allearsi con lei. Laura Alonso diventerà una nuova pedina di Genoveva a Una Vita prendendo il posto che un tempo era occupato dall’ormai defunta Ursula Dicenta?