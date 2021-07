Anticipazioni Tempesta d’amore, grave incidente e tenero incontro: quante sorprese

Spuntano le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Tempesta d’Amore. Una delle protagoniste rischia di morire: tante sorprese in arrivo.

Durante le prossime puntate di Tempesta d’Amore assisteremo a Selina che inconsapevolmente continuerà ad usare la cipria avvelenata di Ariane. Durante una camminata, così, Selina accuserà un malore, accasciandosi a terra. A ricercare la protagonista della soap ci penseranno la stessa Ariane accompagnata da Erik trovandola in gravi condizioni.

Nelle puntate dal 18 al 24 luglio di Tempesta d’amore Ariane apparirà esitante nel somministrare l’antidoto all’amica, salvo poi trasportarla d’urgenza in ospedale. Nonostante l’intervento dell’amica, le condizioni di Selina appariranno molto gravi. Per questo motivo la dark lady dovrà affrotnare i suoi sensi di colpa. Inoltre avremo anche una Maja demoralizzata per la madre, ma a rincuorarla ci sarà Florian. Nelle prossime puntate vedremo i due riavvicinarsi, mentre invece Rosalie strapperà la rinuncia di Andrè al bar.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, cosa succederà nei prossimi episodi: diversi colpi di scena

Le prossime puntate di Tempesta d’Amore riserveranno non poche sorprese. Partiamo subito da Vanessa che si renderà conto che Robert è tormentato e cercherà di tirarlo su. La ragazza infatti riserverà anche un bacio sulla guancia all’uomo, ma sarà vista da Cornelia. Per questo motivo Cornelia farà un passo indietro con Saalfeld, convinta che tra Robert e Vanessa ci sia ancora qualcosa.

A questo punto Rosalie combinerà un appuntamento tra Max e Cornelia per tirare quest’ultima su di morale. Mentre invece le ultimissime anticipazioni Andrè scoprirà che il sogno di Leentje è aprire un locale nelle Mauritius. Leentje però rivelerà di non aver abbastanza soldi per realizzare il suo sogno. A questo punto per amore Andrè deciderà di truffare il fratello per riuscire ad avere la somma di denaro necessario. Il cuoco fingerà di aver ritrovato la memoria e sfruttando l’euforia del fratello per sottrargli del denaro.