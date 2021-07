Anticipazioni Amici 2021, quando inizia e dove vedere i concorrenti

Nuove anticipazioni sulla stagione di Amici 2021, i casting continuano e presto sarà possibile vedere le prime immagini sui nostri teleschermi

Sono passati pochi mesi dalla coppa della vittoria alzata da Giulia Stabile e la mente dei telespettatori è già rivolta ad Amici 2021. I casting sono aperti già da tempo e professionisti stanno esaminando i ragazzi nelle loro categorie. Per la prossima edizione sono già presenti tantissime novità, ma Davide Maggio ha lanciato qualche indiscrezione in più.

In primis, il giornalista ha svelato la data d’inizio del talent show, dove vedremo i primi provini, per la seconda o terza settimana di settembre. Ancora non è noto se quest’ultimi verranno mostrati su Canale 5 nel pomeriggio oppure su Real Time.

Anticipazioni Amici 2021, tutte le novità sul daytime

Appurata la presenza di Giulia Stabile tra i professionisti del talent show, qualcun altro potrebbe subentrare alla schiera di tanti ballerini che fanno parte del cast. Intanto, importati novità sono emerse sul daytime, infatti, non sarà più trasmesso su Real Time ma ci saranno appuntamenti pomeridiani soltanto su Canale 5 con mezz’ora di puntata che concederà ai fan del programma di seguire i ragazzi all’interno della scuola.

Un’altra importantissima conferma è quella della presenza di Arisa che, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe rifiutato Pechino Express per poter continuare la sua avventura al fianco di Maria De Filippi ed una lunga schiera di insegnanti professionisti per il canto e per il ballo.