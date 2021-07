Uomini e Donne, tutto finito: “La relazione l’ho chiusa io”

Clamorosa rivelazione di un ex coppia di Uomini e Donne. Infatti i due protagonisti del trono over si sarebbero lasciati: scopriamo il motivo.

Altro clamoroso colpo di scena per i telespettatori di Uomini e Donne. Infatti gli amanti del Trono Over ricorderanno sicuramente Mauro Camino e la sua frequentazione con Sara Zilli. Ultimamente però la dama aveva rivelato che tra i due c’erano dei problemi di coppia proprio a causa della marcata gelosia dell’uomo. Mauro però ha voluto precisare: “La relazione l’ho chiusa io“.

L’ex protagonista del parterre del Trono Over ha rivelato diversi difetti di Sara, che avrebbe notato solamente a relazione avviata. Infatti Mauro ha riportato un esempio durante una giornata al mare, con la Zilli che ha passato gran parte della mattina a rispondere alle avances che gli arrivavano sui social. L’uomo infastidito ha affermato: “Sono esploso… A ci non darebbe fastidio vedere la donna di cui è innamorato lusingata dalle avances di altri uomini?“.

Uomini e Donne, Mauro Camino senza parole: “Speravo mi chiamasse per scusarsi”

Secondo le indiscrezioni, Mauro Camino avrebbe fatto una vera e propria scenata nei confronti di Sara Zilli. La relazione tra i due non sarebbe finita nel migliore dei modi. Infatti il cavaliere ha rivelato di non aver ricevuto nemmeno una chiamata dalla dama. Intervistato da Uomini e Donne magazine, Camino ha affermato: “Speravo mi chiamasse per scusarsi“, visto che era veramente innamorato della Camino.

Nonostante l’ultima storia d’amore non sia andata nel migliore delle maniere, Mauro Camino sembrerebbe pronto a rimettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi. Infatti il cavaliere senza troppi giri di parole ha rivelato: “Tornerei nella speranza che qualcuna scenda per me. Per costruire una bella storia d’amore“. Palla quindi alla De Filippi che dovrebbe decidere se chiamare o meno Mauro Camino.